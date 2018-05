CDU acusa Câmara do Funchal e o Governo de responsabilidades directas nas agressões ambientais nos Socorridos

A CDU acusou a Câmara do Funchal e o Governo Regional de responsabilidades directas nas agressões ambientais e paisagísticas no Vale da Ribeira dos Socorridos. Edgar Silva disse que a pedreira e britadeira estão a poluir todo o Vale dos Socorridos, ocupando todas as margens de cheias daquela ribeira, pondo em perigo pessoas e bens.

“Esta situação é tanto mais grave quando se sabe que Miguel Albuquerque quando era presidente da Câmara criou um conflito com o Governo, através da crítica do que se estava a passar na Ribeira dos Socorridos. Agora, como presidente do Governo ainda se tornou mais expansiva a agressão ambiental. Assim, esta agressão ambiental tornou-se numa agressão a princípios básicos de coerência política”, apontou o coordenador regional da CDU.