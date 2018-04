À margem da reunião de Câmara desta quinta-feira, Rui Barreto criticou a intenção do executivo funchalense de implementar uma taxa turística no Funchal, dizendo que se trata de “juntar um problema a outro problema”. Neste caso, os condicionamentos que se têm feito sentir no Aeroporto Internacional da Madeira.

Rui Barreto diz que Paulo Cafôfo fazia um favor à Região se intercedesse junto do primeiro-ministro no sentido de obrigar a ANAC a alterar os limites mandatários dos ventos que condicional a operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

O vereador do CDS-PP lançou o desafio ao presidente da Câmara do Funchal no final da reunião da vereação e na véspera de o autarca se encontrar em Lisboa com António Costa.

Rui Barreto considera “desastroso” e “inapropriado” lançar uma taxa turística no Funchal, quando o aeroporto é fortemente condicionado por questões atmosféricas e pelos limites dos ventos, sendo o único aeroporto em toda a Europa com essa limitação, “aumentando os custos das operações para as companhias e levando-as a diminuir o número de voos para a Madeira, com todos os prejuízos que isso acarreta para a economia e o turismo”.

“Juntar a estes problemas outro problema, que é a introdução de uma taxa turística, é prejudicial para a Região. Se o presidente da Câmara quer ajudar a Madeira, que peça ao primeiro-ministro para interceder junto da ANAC para que torne os limites recomendáveis e não obrigatórios”, frisou Barreto.

Como tal, o CDS votará contra a introdução da taxa turística no Funchal.