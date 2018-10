CDS quer ouvir do presidente da TAP qual a política de preços para a Madeira

A degradação do serviço que a TAP tem vindo a prestar à Madeira e aos madeirenses; o porquê de o número de camas estar a crescer na Madeira mas é para os Açores que a companhia tem reforçado o número de voos; qual a política de preços para a rota da Madeira e porque razão é mais barato viajar para Moscovo, Nova Iorque e Brasil do que entre o Funchal e Lisboa, são algumas das questões com que o CDS-PP Madeira irá confrontar Antonoaldo Neves, presidente da TAP, durante a audição que se realiza esta terça-feira na Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito do Inquérito Parlamentar sobre o comportamento da TAP para com os madeirenses.

O deputado do CDS-PP Madeira, Mário Pereira, anunciou na manhã desta segunda-feira que numa breve consulta pela Internet foi possível encontrar viagens para Paris e Madrid a 32 euros, Moscovo 127 euros, Nova Iorque 275 euros e nordeste brasileiro 308 euros e para a Madeira acima dos 400 euros. “Não faz sentido”, insurge-se Mário Pereira. “Isto é uma desconsideração para os madeirenses e a TAP, que tem capitais públicos, deveria ter uma orientação do Governo da República para que isto deixasse de acontecer”.

Os preços das viagens entre a Madeira e o continente “são exagerados, não fazer sentido no mercado e por isso somos levados a pensar que existe uma concertação entre as companhias para que os preços sejam mais elevados”, afirmou Mário Pereira.

O parlamentar recordou que o CDS, há mais de dois anos, pela voz do líder Rui Barreto, defende que só com a entrada de uma ou mais companhias na rota será possível introduzir “mais e melhor concorrência” e aumentar a pressão, factores que irão conduzir a uma descida no preço das viagens. “Não percebemos a política da TAP em relação à Região Autónoma da Madeira”, diz Mário Pereira. “A Madeira tem quatro vezes mais turistas, tem uma procura muito superior aos Açores, mas a estratégia da TAP é aumentar o número de frequências para aquela região, em detrimento da Madeira. Vamos perguntar-lhe se recebeu ordens do Governo da República para privilegiar os Açores.”

A falta de apoio aos passageiros da Madeira quando os voos são cancelados é outro dos assuntos com que o CDS irá confrontar Antonoaldo Neves.