CDS quer obrigar Governo a explicar questões que afectam 46 mil beneficiários da ADSE

O CDS/PP diz que os beneficiários da ADSE na Região pagam mais 3,5% do seu salário para beneficiarem deste sistema, como pagam os continentais e açorianos, mas são tratados como se fossem “portugueses de segunda”. Pois, de acordo com Mário

Pereira, “o número de consultas é muito limitado, os exames de diagnóstico e as cirurgias só se realizam se pagos na totalidade e o reembolso só chega meses ou mesmo anos depois”.

Problemas que foram identificados, esta manhã, pelo deputado e vice-presidente do CDS-PP, Mário Pereira, que apresentou os argumentos que justificam o pedido de um debate potestativo para obrigar o PSD a debater estas questões que afectam cerca de 46 mil beneficiários deste regime na Região.

Mário Pereira acusa o Governo Regional de fazer muito pouco para que a ADSE volte a ser o que já foi e entende que o sistema chegou a esta situação depois de o próprio executivo madeirense e o PSD terem “conduzido a Madeira à situação de crise de todos conhecida, que resultou numa degradação do sistema de saúde e isso tem levado as pessoas a procurarem respostas no sector privado, o que fez disparar os encargos para o orçamento regional”. Para o CDS/PP, como o Governo Regional “não quer assumir essa responsabilidade, chutou a ADSE para Lisboa, apesar de hoje as contribuições dos beneficiários suportarem todos os custos”.