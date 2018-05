CDS quer aplicar na Madeira tempos máximos de espera para consultas e cirurgias

O CDS Madeira vai apresentar, no parlamento regional, uma proposta para que passe a vigorar na Região, os tempos máximos de espera para consultas e cirurgias, a exemplo do que se passa no continente.

O anúncio foi feito esta manhã por Mário Pereira, numa altura em que constata que o SESARAM realiza “menos cirurgias do que em 2014, último ano do mandato de Alberto João Jardim”, e onde há “mais 2200 cirurgias em espera do que no início do mandato de Miguel Albuquerque”.

O deputado relembra que foram prometidos “mais 30 milhões de euros para a Saúde durante a discussão do Orçamento para 2018, pelo vice-presidente, em Dezembro de 2017, mas uma consulta ao Boletim de Execução orçamental dos primeiros três meses deste ano mostra que há apenas pouco mais de um milhão de euros a mais”.

Para agravar a situação da saúde na Madeira, “o tempo médio de espera situa-se nos 39 meses, enquanto que no SNS passou de 2,6 para 3,1 meses”, refere, salientando que a proposta do CDS é a “primeira legislação feita na Madeira” aos tempos máximos em lista de espera para cirurgias e consultas, “razoável e aplicável porque é progressiva e com tempo de adaptação para o SESARAM”, ao contrário do programa de recuperação de lista de espera “efectuado sobre o joelho e centrado exclusivamente no hospital” que veio a revelar-se um “fracasso completo, pois permite um conjunto de situações promíscuas por parte da gestão do mesmo”. Situação distinta de outros programas de lista de espera nacionais e europeus.