CDS pugna pela descida do preço dos combustíveis e promoção do destino Madeira

O vice-presidente do CDS-PP foi recebido esta tarde pelo vice-presidente do Governo Regional para ficar a conhecer as ideias do Executivo para o Orçamento Rectificativo.

Rui Barreto foi acompanhado do presidente do CDS, António Lopes da Fonseca.

O CDS diz que o Orçamento Retificativo apresentado pelo do Governo Regional, que será discutido na Assembleia Legislativa da Madeira a 12 de Julho, vem corrigir aspectos do Orçamento para 2108 que o CDS reprovou e destaca duas áreas sobre as quais o partido tem apresentado propostas: a descida do preço dos combustíveis e o reforço de verbas para a promoção do destino Madeira.