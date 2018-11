CDS propõe aposta na agricultura

Já tinha passado das 12 horas quando os deputados do CDS abandonaram a sala do Governo Regional, onde o Vice-Presidente tem estado a ouvir os partidos, esta sexta-feira, sobre o Orçamento Regional de 2019.

Rui Barreto salientou que as propostas “foram bem acolhidas”, e explica que incidem, sobretudo, em questões sociais. Como a descida do IRS e do IRC, mas também um plano para o sector agrícola.

Isto porque, explica, não só apoiará os agricultores, mas também os produtos da terra e a paisagem regional. A ideia é que os produtos locais sirvam para abastecer as cantinas escolares.

Para a Educação, o deputado vincou o preço das tarifas praticadas para os passes sociais, medida que já é publicamente defendida pelo partido. Comparando com o preço que o Governo Regional atribuiu para as viagens entre o Continente e o Funchal para os estudantes universitários (65 euros por trajecto), Rui Barreto sublinha que os valores dos passes sociais para os estudantes que residem fora do Funchal, que em alguns casos ultrapassa os 100 euros, devem ser revistos. O CDS fixa a tarifa para o passe social dentro do Funchal nos trinta euros por mês, e nos 50 euros mensais para os estudantes de outros concelhos chegarem à capital madeirense.