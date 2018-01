CDS-PP propõe que Junta assuma serviço dos CTT em Santo António

Num comunicado dirigido à redacção, o presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP Funchal, Nelson Costa Ferreira manifestou a sua posição “veementemente crítica e desaprovadora” do CDS-PP da freguesia de Santo António relativamente ao fecho da loja dos CTT local, situada no sítio da Madalena.

“A freguesia fica bastante prejudicada pelo encerramento de um serviço ao público que era, e é, da maior relevância para os cidadãos”, sublinhou Costa Ferreira, que, não obstante, apontou uma solução para o problema.

No seu entender, e atendendo ao facto de que a Junta de Freguesia de Santo António já prestava alguns dos serviços comummente oferecidos pelos CTT nas suas instalações, deveria ser esta entidade assumir na totalidade os serviços anteriormente prestados pela loja que agora encerra.

“Com efeito, considera-se que se vislumbra aqui uma oportunidade de a Junta poder prestar um serviço de maior qualidade e de maior proximidade em prol da população e das empresas de Santo António”, remata o democrata-cristão.