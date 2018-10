CDS desafia Governo Regional a baixar IRC em 2019

O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) deverá baixar de 21% para 15% já em 2019 para os três concelhos do Norte da Madeira, Porto Moniz, São Vicente e Santana, e também para a ilha do Porto Santo. É este o desafio que o líder do CDS, Rui Barreto, lançou ao Governo Regiona esta manhã, em Santana.

A medida que o CDS quer ver consagrada no Orçamento da Região para 2019 faz parte do conjunto de propostas que o partido irá apresentar ao Governo Regional, no decurso das reuniões entre o Executivo e os partidos da oposição para a preparação do documento.

Rui Barreto foi a Santana apresentar a iniciativa e a escolha do concelho foi propositada para chamar à atenção para o problema da desertificação e alertar para a necessidade de fixar empresas e atrair novos investimentos para aqueles concelhos para “combater o Inverno demográfico” e o desemprego. O líder do CDS alertou para o facto de, na última metade do século passado, os três concelhos da costa Norte terem perdido 10% da população a cada década, situação que deve sem combatida com “medidas concretas de apoio à natalidade, à família e à fixação de empresas”, explicou o dirigente.

O CDS acredita que a atractividade fiscal é o “melhor instrumento” para combater o despovoamento e fixar populações em meios pequenos e distantes das principais infra-estruturas portuárias e marítimas. “As empresas com sede estável, que se fixem nesses concelhos, beneficiam de uma taxa de IRC de 15%”, explicou, para apresentar números que dão que pensar e que referem que “há 50 anos tínhamos cerca de 15 mil habitantes em Santana e hoje são pouco mais de sete mil”.

Rui Barreto entende que a frieza dos números da desertificação só por si justificam a diferenciação fiscal e em particular a descida. “Esta é uma medida para que as empresas permaneçam nesses concelhos e para que outras decidam se fixar aqui”, refere. “O CDS tem defendido esta medida e continuará a debater-se. E é por isso que nós desafiamos o Governo a incluí-la no Orçamento para 2019.”

O presidente da Câmara de Santana, Teófilo Cunha, o vereador Gabriel Rodrigues Faria e o tesoureiro da Junta de Freguesia de Santana, Gilberto Silva acompanharam o líder do CDS nesta iniciativa.