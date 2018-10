CDS debate problemas no sector da bananicultura

O decréscimo da produção de banana neste último ano foi debatido hoje no arranque das Jornadas Parlamentares do CDS, que debatem o tema ‘Valorizar a agricultura’. Na reunião mantida com a ABAMA,- Associação de Organizações de Produtores de Banana da Madeira, em São Martinho, foram discutidas algumas questões como os temporais do início do ano, responsáveis pela quebra na produção, juntamente com outros problemas do sector que os deputados do CDS-PP pretendem debater com os produtores. O sistema de pesagem, a classificação da banana, o transporte e a forma como as ajudas da União Europeia chegam aos agricultores, em que percentagens e valores, são temas que o CDS quer discutir com os produtores de banana.

Nesta área da bananicultura, o CDS tem no Parlamento uma proposta para que os produtores passem a participar no capital social da empresa, garantindo assim uma maior transparência na gestão deste sector.

Outro enfoque destas jornadas parlamentares é a proposta do CDS para a criação do regime específico de contratação pública para fornecimento de produtos regionais a todas as instituições públicas tuteladas pela administração pública regional.

“Este regime tem como objectivo valorizar a agricultura e o que é nosso, garantir o escoamento dos produtos, aumentar o rendimento dos agricultores, cuidar e preservar da paisagem humanizada da Madeira”, salienta o CDS cuja ideia passa por garantir uma quota obrigatória de produtos regionais nos contratos públicos para a confecção de refeição em escolas, hospitais, lares e demais instituições públicas da Região.

As Jornadas Parlamentares prosseguem amanhã no concelho da Ponta do Sol.