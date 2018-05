CDS critica posição do Governo na questão da ADSE

O CDS não deixou cair a discussão sobre o subsistema de saúde dos funcionários públicos que esteve esta semana em debate na Assembleia Legislativa da Madeira e voltou, através de Rui Barreto, ao tema para criticar a actuação do Governo Regional, que na opinião dos centristas não está a prestar “um mau serviço” a todos os madeirenses. Era melhor no tempo de Alberto João Jardim, afirmou o deputado e vice-presidente do CDS-PP/M.

A ADSE abrange 46 mil beneficiários na Madeira e é financiada pelos 19 mil trabalhadores que descontam 13,5%, apontou. Se antes os utentes iam a uma consulta e tinham logo depois o reembolso, hoje a realidade é completamente diferente. De há três anos a esta parte o Governo “abdicou da autonomia”, criticou o centrista, ou seja de pagar directamente os reembolso da ADSE, preferindo enviando facturas e receitas para Lisboa para a partir de lá ser processado o pagamento. “Não só os beneficiários quando entregam já demoram meses para receber, como agora nem sabem o valor do reembolso”, lamentou Rui Barreto.

O deputado não compreende como é que o executivo abdicou de uma matéria que considera de maior importância. “O CDS não pode estar mais em desacordo com o PSD e se havia matéria em que o Governo tinha de ser firme nas suas convicções e no valor da autonomia, era esta”.

No documento partilhado com as redacções, o deputado critica ainda a falta de investimento na Madeira numa rede de prestadores de cuidados convencionada, que diz ser praticamente inexistente. E exemplificou: no continente se um beneficiário da ADFE for a um médico convencionado paga 3,99, aqui tem de pagar 55 euros e recebe 20,45 passados meses. Se fizer uma TAC, tem que adiantar os 200 euros; no continente apenas paga os 55 euros.

Na era de Alberto João Jardim, comparou o deputado, os utentes “iam a uma consulta e recebiam o reembolso a pronto”, sem esperar meses e sem a incerteza dos valores a recuperar.