CDS congratula-se com apoio às famílias do Funchal com crianças nos jardins de infância e creches públicas

As famílias do Funchal com crianças nos jardins de infância e creches públicas e privadas vão poder candidatar-se a um apoio mensal de 25 euros por dependente, a partir do próximo dia 21 de Setembro. As alterações ao regulamento de apoio à natalidade e à família que permitem o acesso a este apoio foram aprovadas por unanimidade na reunião da vereação da CMF desta quinta-feira, depois do período de discussão pública a que o documento foi submetido.

“Foi hoje aprovada a extensão do apoio às mensalidades das crianças que frequentam as creches públicas do Funchal, quebrando-se um estigma ideológico”, disse o vereador do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, autor da proposta que foi apresentada à população do Funchal durante a sua candidatura à CMF, lembrando que até aqui apenas as crianças dos estabelecimentos de ensino público eram beneficiadas.

“Estou muito satisfeito porque esta é a forma que tenho de estar na política”, congratulou-se o vereador. “Foi com este propósito que esteve a minha candidatura [à CMF], uma candidatura positiva e construtora de ideias. Aquilo que tenho feito é levar às reuniões da Câmara as minhas ideias e projectos para a cidade.”

O mesmo regulamento, votado nesta reunião, consagra também bolsas de estudo a todos os alunos universitários do Funchal. A proposta da Confiança mereceu o voto favorável do vereador do CDS: “A infância e a universidade são duas áreas do ensino onde os pais suportam custos elevados pelo que estes apoios são mais do que justos”, referiu.

Tema que tem ocupado algum espaço mediático são as divergências entre a CMF e a Junta de Freguesia do Monte, com acusações de incumprimento financeiro do município para com a Junta do PSD. O assunto fez parte da reunião e Rui Barreto entende que o mesmo princípio de acordo para a delegação de competências que a CMF rubricou com todas as juntas do Funchal deve vigorar também para a Junta de Freguesia do Monte, ainda que este órgão autárquico só mais tarde o tenha assinado. “Enquanto vereador, os meus critérios de atuação regem-se por justiça e equidade, e a minha sugestão nesta reunião foi nesse sentido”, disse.