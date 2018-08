CDS alerta para falta de segurança nas paragens de autocarro de Santa Cruz

O CDS Santa Cruz, através do seu deputado municipal, alertou a Câmara Municipal para a necessidade de ser dada mais atenção à segurança nas paragens de autocarro do concelho.

Pedro Rodolfo Freitas, através de comunicado enviado à comunicação social, afirma que alertou para estas questões, na última reunião de Assembleia Municipal, realizada no princípio do mês de Julho. As paragens de autocarros “devem ter a devida atenção na sua manutenção pois existem algumas que têm vidros partidos, o que pode causar consequências negativas para quem as usa mas ainda não foram realizados quaisquer reparos”.

“Igualmente o Deputado Municipal CDS chamou a atenção que faltam muitas ruas secundárias que não tem sinalização pelo que em muitos casos os acidentes suscitam muitas dúvidas quem tem as devidas prioridades”, assume o partido em comunicado.

“O CDS Santa Cruz quer que a o executivo da Câmara liderada pelo JPP crie um plano de manutenção nas áreas que correspondem estar alerta para estas situações”, conclui.