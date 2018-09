Causa Ferry declara guerra ao Governo Regional e PSD

Vários elementos da Causa Ferry Madeira-Continente aproveitam a chegada do navio Vólcan de Tijarafe para declarar ‘guerra’ ao Governo Regional e ao PSD-Madeira, manifestando descontentamento quanto ao final anunciado da ligação marítima.

Na popa do navio foram colocadas quatro tarjas onde se pode ler: “Volta Ferry”, “O PSD não cumpriu”, “Que o Governo e o seu Presidente cumpra o que prometeu : Ferry o ano todo” e “Pelo Direito à existência de una ligação ferry regular todo o ano”.

Algumas dezenas de apoiantes da causa estão neste momento no porto do Funchal, sendo que alguns fizeram esta última viagem do navio.