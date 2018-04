Causa do apagão que afectou vários pontos da Madeira será avaliada até segunda-feira

Como já havia sido noticiado, as freguesias do Caniço e Campanário haviam sido afectadas por um apagão, por volta das 21 horas, mas sabe-se agora que outros pontos da Região também sofreram com o corte geral de electricidade.

Faial, São Roque do Faial, Porto da Cruz e outras freguesias do concelho da Ribeira Brava foram igualmente afectadas pela falta de electricidade, durante aproximadamente 20 minutos.

Fonte da Empresa de Electricidade confirmou ao DIÁRIO que este apagão deveu-se a uma sobrecarga na Central Térmica da Vitória, situada na Ribeira dos Socorridos, e simultaneamente uma falha na Central Térmica do Caniçal.

Para o sistema não colapsar, estas máquinas estão automatizadas para se desligarem temporariamente, ou seja, precisamente o tempo que a electricidade demorou a voltar às habitações ou negócios das pessoas afectadas.

De momento tudo está a funcionar como devido e até segunda-feira a Empresa de Electricidade da Madeira irá averiguar toda a situação, para que nova falha não volte a suceder-se.