Casos de cancro aumentam mas doentes vivem mais

Os casos de cancro diagnosticados na Região têm vindo a aumentar nos últimos anos. Enquanto há 20 anos foram registados 630 doentes, actualmente são cerca de 1.100 os pacientes diagnosticados, de acordo com os dados avançados ao DIÁRIO pelo director do Serviço de Hemato-oncologia do Hospital Central do Funchal. Fernando Aveiro conversou com a coordenadora do DIÁRIO, Ana Luísa Correia, analisando várias frentes do tema: alimentação, sedentarismo, tabaco e álcool são as causas mais frequentes para o aparecimento da doença, mas a taxa de sobrevida tem vido a aumentar. Porém, os tumores malignos são a terceira causa básica de morte na Região. Um trabalho para ler nas páginas 2 e 3 da edição impressa desta quarta-feira.

O repórter Rúben Santos falou com vítimas das bombas de fim de ano, histórias de vida dramáticas que servem para consciencializar a população. O jornalista conta estas histórias nas páginas 6 e 7 desta edição. E apesar das ‘Bombas de garrafa’ e de ‘barril’ serem dois modelos que já desapareceram dos postos de venda autorizados, o jornalista encontrou um local onde continuam a ser fabricadas, no Curral das Freiras.

O Fórum Machico, um dos projectos mais emblemáticos dos últimos tempos mas que, na prática, não tem trazido grande retorno financeiro para o concelho, recebeu uma proposta de exploração. A ‘Atlantic Culture Center’ poderá ser uma realidade já no próximo ano, o objectivo é dinamizar o espaço. A conversa com o CEO da Atlantic Culture, Sérgio Nóbrega, foi conduzida pelo director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, uma entrevista para ler nas páginas 24 e 25.

E porque o fim de ano está aqui à porta, o coordenador João Filipe Pestana preparou um roteiro para uma das noites mais emblemáticas da Região: festas e animações pensadas para todos os gostos (e para todas as carteiras, claro está). Um guia que pode espreitar nas páginas 30 e 31.

Cristiano Ronaldo voltou a ser eleito como o melhor desportista europeu do ano, ao mesmo tempo que o fisco espanhol considerou em tribunal que o madeirense devia ter sido preso. Uma história para aprofundar na página 18.

