Casa do Povo Fajã de Ovelha já está a pagar agricultores

Depois da contestação desta manhã dos agricultores da freguesia da Fajã de Ovelha por verificarem que a Casa do Povo local não tinha cheques para proceder ao pagamento dos valores pecuniários (100 euros) correspondentes aos apoios aos factores de produção, o presidente da agremiação já está efectuar a entrega em mão do dinheiro a cada um do 98 produtores inscritos.

Uma ‘bronca’, que o DIÁRIO já veiculou ao início da tarde justamente por estar relacionada com o facto do Banco de Portugal ter inibido um dirigente da Casa do Povo de assinar qualquer tipo de cheque.

