Casa do Povo de São Roque passa a IPSS

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, acompanhada pelo presidente da Junta e Casa do Povo de São Roque, Pedro Gomes, anunciou hoje a equiparação da Casa do Povo de São Roque a IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social).

“Quem pediu a equiparação, quem fez o percurso todo e o trabalho para ter este reconhecimento foi a Casa do Povo. Nós, Segurança Social, limitamo-nos a analisar o processo e a atribuir isso agora, embora este seja um processo que não é imediato e que demora o seu tempo”, disse a governante que esteve, esta manhã, na IV edição do Concurso de Artes Florais, em São Roque.