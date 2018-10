Casa de Saúde Câmara Pestana recebe Acção de Capacitação ‘Dar voz’

A Casa de Saúde Câmara Pestana recebe amanhã e quarta-feira, 23 e 24 de Outubro, uma Acção de Capacitação intitulada ‘Dar Voz’, direccionada para as Pessoas Assistidas do Grupo de Auto-Representação desta Casa de Saúde e outras pessoas de Instituições convidadas, nomeadamente da Associação Protectora dos Pobres, Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família e Casa de Saúde São João de Deus.

O evento promovido pela Plataforma Nacional de Auto-representantes (PNAR), da qual o Grupo de Auto-representação da Casa de Saúde faz parte com sete membros associados, tem como objectivo capacitar as pessoas com deficiência e /ou doença mental para o exercício dos seus direitos.

A Plataforma Nacional de Auto-representantes, os Direitos Universais e os Direitos das Pessoas com Deficiência, serão apresentados nos dois dias de actividade, culminando com a apresentação do Guia das Pessoas com Deficiência.