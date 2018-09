Casa da Madeira nos Açores celebra 600 anos da descoberta e povoamento da ilha do Porto Santo

No âmbito da celebração dos 600 anos da descoberta e povoamento da ilha do Porto Santo, pelos navegadores portugueses, o CHAM – Centro de Humanidades e o CEHA – Centro de Estudos de História do Atlântico em colaboração com a Casa da Madeira nos Açores (CMA) levaram a efeito um ciclo de conferências, que tiveram como objectivo dar a conhecer um pouco da história da primeira ilha do arquipélago da Madeira a ser povoada. As conferências decorreram durante o passado fim-de-semana, na Sala Multiusos Gaspar Frutuoso, na sede da CMA. Tendo sido moderadas por N’Zinga Oliveira (CHAM&CMA) tendo como oradoras: Edite Alberto (CHAM), Cláudia Faria (CEHA) e Graça Alves (CEHA).

A CMA é uma instituição com mais de três décadas de existência que tem desenvolvido um vasto rol de actividades culturais de divulgação do Arquipélago da Madeira nos Açores. Estas iniciativas têm registado uma grande adesão e colaboração por parte de associações e entidades locais.