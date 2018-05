Casa da Madeira de Coimbra assinalou 32.° aniversário

Assinalou-se, no passado dia 19 de Maio, o 32.° aniversário da Casa da Madeira de Coimbra, numa pequena cerimónia que foi engrandecida com a presença do director das Comunidades Madeirenses Sancho Gomes, a vice-presidente da Associação Académica de Coimbra Mariana Gaspar, e a actual direcção .

Além de um pequeno convívio, onde foi servido o tradicional bolo de mel acompanhado por um cálice de Vinho Madeira, foi ainda cantado o fado de Coimbra pelo Grupo de Fado da Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra.

“Os discursos feitos pelas entidades presentes enalteceram o trabalho da casa da Madeira de Coimbra na cidade dos estudantes, desejando longa vida à casa e cantando vivas à ilha da madeira que trazem no coração estes estudantes”, aponta numa nota de imprensa envida à redacção.