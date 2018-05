Casa cheia no arraial típico madeirense no centro de Londres organizado por emigrantes

Este fim-de-semana estão a decorrer as grandes festas ao Divino Espírito Santo, no salão da Igreja de Scalibrini no centro de Londres. Desta forma dá-se início às celebrações onde estão a participar num jantar com mais de três centenas de pessoas e o ‘imperador’ é José Manuel de Sousa, natural da Camacha.

Amanhã, domingo, decorre a celebração da eucaristia as 10 horas, onde o presidente do Governo Regional pediu para estar presente.

O ‘imperador’ é o actual presidente do centro cultural português de Londres que recentemente criticou, no Dia da Madeira, a ausência do presidente nesse dia, uma data celebrada nos passados dias 5 e 6 de Maio.