Cartão vermelho à Saúde no Dia Mundial

Hoje é o dia Mundial da Saúde e para assinalar a efeméride um grupo de militantes do Bloco de Esquerda (BE) esteve junto ao Centro de Saúde do Bom Jesus onde deu ‘cartão vermelho’ ao actual secretário e à política regional para esta área. O novo hospital é preciso, mas não é prioritário, defendeu Paulino Ascensão, recordando que a sua concretização vai demorar anos e é preciso acudir às situações urgentes actuais. Substituir os equipamentos e dotar o serviço de profissionais é o caminho, defendeu o coordenador regional do BE.

A saúde passou hoje pela consulta e o diagnóstico feito pelo político não é favorável. “O BE entende que as políticas da saúde na Madeira merecem um cartão vermelho e é isso que viemos cá fazer, mostrar um cartão vermelho a estas políticas que são da responsabilidade do Governo Regional. A saúde está regionalizada”, recordou o bloquista. Entre os alertas, Paulino chamou a atenção para a degradação de equipamentos e edifícios, para a falta de profissionais e para a precariedade de muitos dos que estão ligados ao sistema, louvando o empenho e o esforço dos profissionais que são “inexcedíveis” e garantem que a situação é menos difícil para os utentes.

“Para o povo dá estádios, para os ricos dá hospitais privados, ou permite que se construam hospitais privados. Estas prioridades estão invertidas”, acusou. “Há falta de equipamentos, há falta de enfermeiros, de pessoal auxiliar, que se mantêm num regime de precariedade há vários anos. Há funcionários auxiliares que já estão no 10.º contrato por seis meses a ser renovado. Isto é inaceitável”, revelou. Saindo em defesa da saúde para todos, o coordenador criticou a privatização da saúde, sob várias formas, da construção de equipamentos privados, à externalização dos serviços. “Cada vez mais exames, cada vez mais operações são remetidas para o privado e isso é o empobrecimento do serviço regional, que é de todos. Limita o acesso à saúde e favorece os que podem pagar. Não concordamos, obviamente”.

Sobre o financiamento para os melhoramentos da saúde, o coordenador acredita que é uma questão de prioridades, apontando o dedo aos investimentos anunciados pelo Governo Regional, coisas que na opinião do Bloco não prioritárias, como os “largos milhões” para apoio ao desporto profissional.

“Mais urgente é recuperar os equipamentos que estão degradados, não só os edifícios, mas também os equipamentos de diagnóstico, máquinas, aparelhos diversos, e reforçar o quadro de pessoa, enfermeiros, pessoal auxiliar. Essas são as grandes prioridades. O novo hospital também é necessário, mas o hospital leva vários anos a ficar pronto e não é isso que vai resolver estas urgências imediatas. É pessoal, equipamentos para que isto funcione, diminuir as listas de espera, é isto que tem de ser atacado”, finalizou.