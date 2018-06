Carreiro do Monte apanha 20 anos de prisão por matar o seu antigo chefe

Leonel Correia, o homem que matou o chefe dos carreiros do Monte a 11 de Janeiro do ano passado, foi condenado, esta tarde, a 20 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e detenção ilegal de arma. O colectivo do Juízo Central da Comarca da Madeira presidido pela juíza Teresa de Sousa condenou ainda o antigo carreiro a pagar uma indemnização de 120 mil euros à viúva e às duas filhas de Norberto Gouveia.

Recorde-se que o antigo carreiro, de 53 anos, conhecido pela alcunha de ‘bisonte’, deixou aquela profissão por motivos de invalidez (recebia uma pensão de invalidez) e matou Norberto Gouveia, com seis tiros, alegadamente porque este não cedeu ao pedido para lhe arranjar um cargo nos órgãos sociais da associação de carreiros do Monte. O julgamento teve início a 17 de Outubro de 2017 mas esteve parado alguns meses devido ao pedido de uma perícia médico-legal.

Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do arguido a 20 anos de cadeia, com o procurador Paulo Oliveira a sublinhar que Leonel Correia não tem qualquer problema do foro psiquiátrico, que é uma pessoa má e que lida mal com as contrariedades. O advogado que representou a família da vítima pediu pena máxima (25 anos de cadeia) para o antigo carreiro, que está em prisão preventiva. Por sua vez, a defesa do arguido referiu que no julgamento não foi provada a premeditação do crime.