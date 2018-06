Cáritas Diocesana do Funchal organiza conferência ‘Partilhar a Viagem’

No âmbito da Semana da Mundial da Acção Conjunta, preconizada pela Cáritas Internacional (por iniciativa do Papa Francisco) e definindo as migrações como temática central deste evento, a Cáritas Diocesana do Funchal, em conjunto com o Secretariado Diocesano das Migrações e Turismo, está a organizar a Conferência ‘Partilhar a Viagem’, no próximo dia 21 de Junho, no Núcleo Museológico Mary Jane Wilson. A entrada é livre e decorre entre as 14h e as 17h30.