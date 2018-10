Capitania estende aviso para má visibilidade até às 18 horas de amanhã

Num comunicado dirigido esta tarde à imprensa, a Capitania do Porto do Funchal actualizou o alerta para má visibilidade, emitido esta manhã, que passa a vigorar assim até às 18 horas desta segunda-feira (dia 8 de Outubro).

Assim, é recomendado aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima no Arquipélago da Madeira será a seguinte: visibilidade boa a moderada, tornando-se moderada a fraca e, por vezes má; vento moderado a fresco, tornando-se bonançoso a partir da manhã; ondas de norte com 1,5 a 2 metros, na costa Norte e ondas de sul com 1 a 1,5 metros.

Recorde-se que IPMA emitiu também um aviso amarelo para as ilhas da Madeira e Porto Santo devido à chuva forte, em vigor até às 21 horas de amanhã.