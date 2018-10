Capitania emite aviso para agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso devido à agitação marítima forte esperada até ao início da manhã, mais precisamente até às 6 horas. Está prevista ondulação na costa Norte de Norte/Nordeste com 3 a 4 metros de altura, diminuindo a partir do meio da tarde para 2,5 a 3,5 metros. Na costa Sul as ondas não vão ultrapassar 1,5 metros. Quanto ao vento, será também de Norte/Nordeste fresco a muito fresco, diminuindo durante a noite para moderado a fresco.

A visibilidade será boa a moderada.

A autoridade marítima recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.