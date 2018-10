Capitania emite aviso de má visibilidade marítima e recomenda embarcações em terra

A capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de má visibilidade marítima para a Madeira, devido ao estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, previsto até à madrugada de amanhã e recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações, para que tomem as devidas precauções de forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo.