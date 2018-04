Capitania do Porto do Funchal alerta para agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal aconselhou hoje as embarcações a regressarem aos portos de abrigo devido à agitação marítima forte até às 18:00 horas de terça-feira.

Citando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Capitania informa que a ondulação na costa norte será de ondas de noroeste de dois a 2,5 metros podendo chegar aos 4,5 metros a partir do final da manhã e na costa sul de sudoeste de um a 1,5 metros.

A Capitania recomenda, por isso, que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.