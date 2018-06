Caniçal recebe terceira edição do Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco

Foi apresentada, hoje, a 3.ª edição do Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco, que se realiza entre os dias 6 e 8 de Julho, na freguesia do Caniçal. A apresentação do evento realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico pelo presidente do município de Machico, Ricardo Franco.

A 3.ª edição deste evento terá como cabeça-de-cartaz o artista brasileiro Marcus, que far-se-á acompanhar de um leque de bailarinas, actuando no sábado, dia 7 de Julho, pelas 22h30. Destaque também para o cantor madeirense Tiago Silva que participou no programa de talentos ‘The Voice’, com actuação prevista para o dia 6 de Julho, pelas 23 horas.

A realização deste certame tem como objectivo a divulgação da gastronomia tradicional, ligada aos produtos do mar, o fomento da economia local e a promoção cultural da Região Autónoma da Madeira, em particular da freguesia do Caniçal.