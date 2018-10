Candidaturas online para bolsas universitárias no Funchal a partir de hoje

Estão abertas, a partir de hoje, as candidaturas às bolsas universitárias da Câmara Municipal do Funchal, após a publicação do respectivo regulamento em Diário da República. As candidaturas serão feitas online, através do site oficial da Autarquia, em Serviços Municipais > Desenvolvimento Social > Funchal Apoia, ou através do link http://funchalapoia.cm-funchal.pt/, repetindo um modelo já adoptado este ano relativamente aos manuais escolares gratuitos para o Ensino Básico e elogiado pelos encarregados de educação.

As candidaturas online são um processo simples e intuitivo, ao qual os estudantes estão habituados, porque é prática comum em termos universitários, sendo fundamental para operacionalizar com eficácia um processo de candidaturas desta dimensão. Além disso, parte substancial dos beneficiários não se encontra na Região, pelo que as candidaturas teriam sempre de ser viabilizadas de forma não presencial.

Na plataforma da CMF, são enunciados todos os documentos a apresentar, entre as restantes informações úteis, estando as candidaturas abertas até ao próximo dia 30 de novembro. De igual modo, os candidatos podem, a qualquer momento, consultar na plataforma o estado da sua candidatura.

A atribuição de bolsas universitárias era um dos compromissos fundamentais do actual executivo, com Paulo Cafôfo a sublinhar que “a Educação é o melhor investimento que se pode fazer, porque é a aposta no futuro dos nossos jovens”.

As bolsas de estudo vão abranger os estudantes do concelho que estudem na Madeira, no Continente ou no estrangeiro, segundo um modelo pensado para “salvaguardar a classe média, que é quase sempre desconsiderada e menosprezada na atribuição deste tipo de apoios.”

“Segundo o nosso modelo, os apoios poderão chegar até 1000€/ano, durante os três primeiros anos de Licenciatura ou Mestrado integrado, e, apesar de apoiarmos toda a gente, vamos garantir que os apoios mais altos chegam, não só às famílias mais carenciadas, mas igualmente à classe média. A aposta da Câmara Municipal do Funchal na Educação vai agora da creche até à Universidade”.