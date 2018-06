Candidatura de Rui Barreto reúne apoio de vários autarcas

Todos os presidentes de Junta e todos os vereadores eleitos em listas do CDS juntam-se a Teófilo Cunha no apoio ao candidato Rui Barreto. Numa nota enviada à imprensa, a candidatura refere que os “autarcas do CDS estão em peso com Rui Barreto”.

O presidente da Câmara Municipal de Santana, Teófilo Cunha, que será apontado como Secretário Geral do partido, é o nome mais sonante, mas a ele juntam-se todos os vereadores eleitos em listas do CDS, nas diferentes câmaras municipais. Márcio Dinarte, Élia Gouveia e Gabriel Faria (Santana); João Paulo Santos (Câmara de Lobos); Sara Madalena (Ponta do Sol); Martinho Câmara (Calheta).

Martinho Rodrigues, presidente da Assembleia Municipal de Santana é outro dos nomes que já declarou apoio a Barreto, tal como todos os presidentes de junta eleitos em listas do CDS, no Funchal e em todos os outros concelhos da Região, e que são militantes do partido. Ricardo Teixeira (Santana); Gabriel Neto (Fajã de Ovelha); Manuel da Costa (Ponta do Pargo) e Paulo Sérgio (Paúl do Mar).

A maioria dos deputados municipais nos diferentes concelhos está também com Rui Barreto. Desde logo no Funchal, passando depois para os restantes concelhos.

“A candidatura de Barreto começa, assim, a demonstrar ser a mais abrangente e aquela que mais apoios reúne. A vontade de mudar o CDS, torna-lo mais activo politicamente e com mais qualidade está a envolver os militantes, começando pela base até ao topo do partido”, refere nota de imprensa.

Para o candidato, “não há militantes de primeira nem de segunda. Existem militantes do CDS, que devem ser ouvidos, porque todos são importantes para o futuro do partido”.