Cancelamentos dos voos da TAP afectam participantes nas Jornadas de Diabetes

Dezenas de participantes das XIV Jornadas de Diabetes da Madeira, iniciativa promovida pelo Serviço de Endocrinologia do Serviço de Saúde da Região, ficaram impedidos de viajar até à Região devido aos cancelamentos dos voos da TAP para esta noite. Silvestre Abreu, presidente da comissão organizadora da jornadas, mostra-se indignado com a decisão da TAP em cancelar os voos apenas com base em previsões de ventos fortes, mas garante que o evento vai decorrer conforme o que está definido no programa.

A abertura está marcada para as 12h30, no Centro de Congressos do Hotel Vidamar, e contará com presença do secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.

Recorde-se que as jornadas que vão decorrer entre amanhã e sexta no Funchal, contavam com mais de cinco centenas de participantes. Muitos não poderão estar presentes.