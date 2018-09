Cancelada visita do Coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados à Madeira

Um episódio clínico agudo impediu o coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), Rui Marques, de viajar hoje para a Madeira, no âmbito da sua visita de dois dias à Região.

A visita de Rui Marques à Madeira tem como propósito apresentar a PAR e o potencial trabalho que pode ser desenvolvido em rede, não só no acolhimento de refugiados/ deslocados da Venezuela, na Madeira e no continente, mas também como discutir a aplicação do estatuto europeu do refugiado e a possibilidade de projectar uma missão de apoio para a zona.

O programa incluía, hoje, uma audiência com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, às 12h15, e, na parte da tarde (15h30), uma reunião com o director do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações.

Na quinta-feira, entre as 10 e as 16 horas, estavam previstas rreuniões com autarquias e associações de apoio, seguindo-se, às 17 horas, o encontro ‘Refugiado Venezuelano – Fazer Mais’, agendado para a Spotlight (Rua dos Murças.

“Infelizmente teremos de cancelar o programa mas tudo será feito para o reagendamento na melhor oportunidade”, garante em comunicado a PAR.