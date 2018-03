Cancelada viagem de hoje do ‘Lobo Marinho’

A viagem de hoje do “Lobo Marinho”, o navio que assegura a linha marítima entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, foi cancelada, informou a concessionária na sua página da Internet.

A Porto Santo Line (PSL) refere que a viagem, com saída do Funchal prevista para as 19 horas e o regresso do Porto Santo às 22h30, foi cancelada “devido às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros”.

A nota adianta que a alteração da passagem “está isenta da respectiva taxa” e que os passageiros afectados se devem dirigir aos balcões da PSL ou entrar em contacto via telefone para remarcar a ligação.

A capitania do Porto do Funchal mantém avisos activos para agitação marítima forte, vento forte e má visibilidade para a orla costeira do arquipélago, enquanto o IPMA estendeu o aviso laranja (o segundo mais grave) de vento para as zonas montanhosas até às 18 horas de hoje e para a costa sul até às 15 horas.