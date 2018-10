‘Campanha Oceanográfica nos Mares da Madeira’ em exposição no Madeira Shopping até 14 de Outubro

Foi inaugurada na passada sexta-feira, dia 28, a exposição fotográfica ‘Campanha Oceanográfica nos Mares da Madeira’. A inauguração teve lugar na FNAC/Madeira Shopping. O Observatório Oceânico da Madeira (OOM) e a ARDITI criaram esta iniciativa de forma a celebrar a Noite Europeia dos Investigadores (28.09.2018) e dar a conhecer os trabalhos científicos do OOM no mar. A inauguração foi dividida em duas partes: a primeira consistiu numa pequena contextualização do que foi a missão oceanográfica nos meses de verão (Campanha Oceanográfica OOM-2018), a bordo de dois navios da Marinha Portuguesa, assim como no reforço da importância de investimento neste tipo de investigação, e a segunda numa visita guiada às fotografias expostas no Piso 0 do Madeira Shopping.

O evento foi apresentado pelo director do OOM, Rui Caldeira, também chefe desta expedição científica.

A exposição é composta por fotografias de equipamentos, procedimentos e momentos do dia-a-dia captados pelos próprios investigadores e operacionais que embarcaram nesta missão, para além de conter pequenas explicações dos trabalhos no mar, de forma a que os vários públicos que a visitarem compreendam o trabalho desenvolvido.

Esteve presente nesta inauguração o Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, que também quis felicitar “todos os que se dedicam à investigação”, dizendo que “é um trabalho árduo, que nem sempre é reconhecido e que, normalmente, a sua visibilidade é já o produto final”.

Rui Caldeira falou sobre a importância de se estudar “os fenómenos e processos meteorológicos que induzem à formação deste oásis” que é a Madeira e o que a rodeia. Jorge Carvalho enalteceu a necessidade de haver mais iniciativas de estudo como esta, salientando a importância de se ter que aumentar o conhecimento, pois “sem conhecimento corre-se o risco de não se decidir bem e o que está em causa é formar uma consciência para a decisão”.

Poderá visitar e conhecer esta exposição até ao dia 14 de Outubro no Piso 0 do Madeira Shopping.