Caminhada pelo Caminho Real 25 no próximo dia 20 de Maio

A Associação do Caminho Real da Madeira (ACRM) promove, no próximo dia 20 de Maio, um passeio comemorativo do dia do Caminheiro, convidando os seus associados e outros entusiastas do pedestrianismo.

A caminhada será pelo Caminho Real 25, com início no Jardim da Serra e final em São Vicente, com passagem prevista no IV Encontro Regional de Pedestrianismo a acontecer pelo quarto ano consecutivo no Chão dos Louros. O percurso permitirá desfrutar das magníficas vistas sobre o maciço montanhoso central da Madeira, passando pelo miradouro natural da Relvinha ou pelo cenário bucólico do Curral Jangão.

A concentração será feita junto à Igreja do Jardim da Serra, com a partida marcada para as 8h30.

O percurso total terá uma distância de 26km

Os interessados poderão se inscrever pelo e-mail direcao@caminhoreal.pt ou na página do Facebook ‘Caminho Real da Madeira’.