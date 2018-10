Caminhada nocturna por Câmara de Lobos esta segunda-feira

Para finalizar a semana ‘Aprender ao Longo da Vida’, desenvolvida pela equipa de Ecucação e Formação para Adultos da Escola Básica da Torre, decorre esta segunda-feira, pelas 19h30, uma caminhada nocturna no concelho.

‘Câmara de Lobos: Cidade Educadora’ é o nome dado a esta actividade que vai dar ao visitante a oportunidade de sociabilizar, praticar exercício e conhecer alguns caminhos históricos de Câmara de Lobos (Caminho de S. Bernardino e Caminho do Vigário), a promenade e as principais artérias do centro da bela cidade piscatória.

Após a caminhada irá decorrer um jantar convívio para todos os participantes e os mesmos receberão uma t-shirt e brindes diversos, uma oferta patrocinada pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos.