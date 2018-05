Câmara requalifica pavilhão gimnodesportivo

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, visitou esta tarde o pavilhão gimnodesportivo de Câmara de Lobos, que foi objecto de obras de requalificação no final do ano transacto, tendo sido reactivada após inactividade durante cerca de 6 anos. O pavilhão gimnodesportivo encontra-se actualmente ao dispor da escola da Torre e dos clubes do concelho de Câmara de Lobos.

De acordo com a nota de imprensa da autarquia, o Pavilhão Gimnodesportivo de Câmara de Lobos, situado no sítio da Torre, junto à Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, foi inaugurado a 9 de Setembro de 2004. Desde 2011, fruto de danos ocorridos na cobertura e no pavimento, aquela infra-estrutura desportiva, propriedade do Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos (CSDCL), esteve inoperante e sem qualquer tipo de utilização.

Dada a carência de infra-estruturas disponíveis para a prática desportiva no município, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos celebrou, no ano passado, um contrato de desenvolvimento desportivo com o CSDCL, proprietário do imóvel, através do qual a autarquia assumiu os encargos financeiros para a requalificação e reabilitação do pavilhão, tendo como contrapartida a transferência da gestão do recinto para a responsabilidade da autarquia, pelo período de 15 anos.

Decorrente do contrato programa de desenvolvimento desportivo, a autarquia assumiu a responsabilidade na gestão do recinto, tendo efectuado os trabalhos necessários à operacionalização do pavilhão gimnodesportivo.

Hoje, o presidente da Câmara, Pedro Coelho, visitou as instalações desportivos do pavilhão gimnodesportivo, o qual já se encontra em utilização por parte da EB23 da Torre. Aquele estabelecimento escolar está já a utilizar o recinto do pavilhão gimnodesportivo, no período diurno, para o desenvolvimento das aulas de educação física e desporto dos seus alunos, nomeadamente nas modalidades de ginástica, voleibol, ténis de mesa e de badminton.

Na visita efectuada o presidente da Câmara, Pedro Coelho, que no seminário de desporto ocorrido no passado dia 24 de Abril no Museu de Imprensa-Madeira, havia referido a carência de equipamentos desportivos no concelho, referiu que “o investimento municipal na reabilitação do pavilhão de Câmara de Lobos vem responder à aposta da autarquia ao nível da promoção do desporto de formação. Neste momento a escola da Torre já dispõe de mais um equipamento desportivo para poder dinamizar actividades de educação física com os seus alunos.”

Por outro lado o autarca revelou que está já em preparação os protocolos para disponibilização do recinto para a realização de treinos por parte dos clubes do concelho, nomeadamente para a dinamização das modalidades de ginástica, voleibol e badminton.