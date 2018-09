Câmara Municipal do Funchal lança esgotos em São Martinho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a executar, em São Martinho, novas condutas de saneamento básico para as águas residuais afectas a um aglomerado residencial periférico à Rua Dr. António Sales Caldeira, com acabamento na Travessa das Virtudes, na referida freguesia. A empreitada representa um investimento global de 29 mil euros e tem uma extensão de cerca de 350 metros, devendo estar concluída ainda este mês.

Miguel Silva Gouveia, vice-presidente da Autarquia, avança que esta “é mais uma das várias intervenções de saneamento básico que a CMF tem colocado no terreno nos últimos meses”. Em causa está “uma nova ligação de esgoto com início neste impasse em São Martinho, que será instalada paralelamente a um ribeiro existente no local, até a uma estação elevatória que se situa no final da Travessa das Virtudes. O lançamento das novas condutas irá beneficiar, numa primeira fase, 15 famílias, prevendo, igualmente, uma limpeza integral do ribeiro”, salienta.

O autarca, que tem sob a sua tutela o pelouro do Saneamento Básico no Funchal, reforça que o objectivo foi “responder assertivamente às necessidades díspares e às assimetrias que se fazem sentir no concelho do Funchal, mais concretamente nas Zonas Altas, algo que progressivamente temos vindo a cumprir através de diversos investimentos relevantes para os nossos munícipes. Quando falamos na garantia de saneamento básico, estamos necessariamente a falar de empreitadas de carácter prioritário, com um enorme retorno em termos sociais, ambientais, educacionais e económicos. São investimentos que parecem, às vezes, invisíveis aos olhos, mas com um impacto tremendo no que concerne à melhoria da qualidade de vida dos funchalenses”, diz o autarca.