Câmara Municipal de Câmara de Lobos promove seminário ‘Educar: da escola à comunidade’

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos organiza pelo 5.º ano consecutivo mais uma edição do seminário da educação, que este ano acontece nos dias 11 e 12 de Maio, no Museu de Imprensa, na Madeira

A iniciativa realiza-se sob a temática ‘Educar: da escola à comunidade’ e conta com a participação de dois oradores internacionais. São eles: César Bona e Jussi Virsunen, que se têm destacado no campo da educação.

Segundo a vice-presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, “esta quinta edição reveste-se de extrema importância para a comunidade educativa concelhia, dando-se assim continuidade aos objectivos preconizados pelo município enquanto ‘Cidade de Aprendizagem - UNESCO’, sendo Câmara de Lobos a única cidade portuguesa distinguida com este galardão em 2017”.

Para a autarca, responsável pelo pelouro da educação do município, “o prémio da UNESCO veio reconhecer os progressos e investimentos locais ao nível da educação e da aprendizagem ao longo da vida, bem como o empenho do município na promoção da qualidade de vida da população e do trabalho em parceria, através do envolvimento dos agentes e instituições locais e regionais”.

Nesta linha, reforçando a aposta que vem sendo feita ao longo dos últimos anos pela autarquia, este ano o seminário da educação traz a Câmara de Lobos um painel de oradores de relevo regional, nacional e internacional que em muito podem enriquecer o debate e fazer surgir novas perspectivas na área ensino, sendo de destacar as participações de César Bona e Jussi Virsunen.

César Bona foi candidato ao Global Teacher Prize, tem como lema ‘Escutar para educar’ e considera que a construção de um futuro melhor começa na escola. Para Bona, a missão dos professores é escutar os seus alunos, ir ao encontro dos seus interesses e das suas emoções, ver em cada um as suas potencialidades e dar-lhes ferramentas para que sejam crianças e adultos felizes, afinal “cada criança é um universo”.

Jussi Virsunen é mestre em Educação e, durante os últimos 27 anos, desenvolveu os seus estudos na área da Liderança e da Gestão em ambiente escolar, académico, empresarial e político. Virsunen baseia o seu conceito de liderança numa visão moderna e inteligente do indivíduo, com a mente aberta a novas ideias e conceitos, compreendendo as transformações que ocorrem de forma vertiginosa no nosso dia-a-dia.

A participação no seminário é livre e gratuita, podendo os interessados efectuar a sua inscrição no site da autarquia em www.cm-camaradelobos.pt.