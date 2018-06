Câmara do Porto Santo deve quase um milhão de euros à empresa Farrobo

“O Mais Porto Santo viabilizou, em reunião ordinária pública, o pagamento de uma dívida de quase um milhão de euros da Câmara Municipal do Porto Santo à empresa Farrobo - Sociedade de Construções, pertença ao grupo Tecnovia, que remonta a 2006, sob pena do congelamento das contas bancárias da autarquia”, refere José António Castro.

“Se não o fizéssemos, apesar da Câmara do Porto Santo já estar em asfixia financeira operacional, as contas do município seriam penhoradas e ficaríamos numa situação ainda pior, comparativamente com aquela que nós, porto-santenses, já vivemos”, explica o Vereador do movimento de cidadãos, que culpa do Governo Regional pela situação.

“Por causa de um calote que remonta a 2006, e que se prender com a construção do canil/gatil e da estrada de acesso à Igreja de São Pedro, numa altura em que se executavam obras atrás de obras, sem o mínimo de controlo, que resultaram numa dívida monstruosa que continua a penalizar os porto-santenses, a Câmara Municipal do Porto Santo vai ser obrigada a pagar cerca de 25 mil euros por mês, durante 40 longos meses, até saldar uma dívida, que deveria ser da responsabilidade do Governo Regional da Madeira”, refere José António Castro, adiantando que, se o executivo fosse “honesto, verdadeiro, humano e seriamente comprometido com os porto-santenses, a autarquia seria libertada deste terrível ónus e permitiria que as verbas fossem canalizadas para quem tanto precisa”. Entendimento diferente tem o “PSD-Madeira e os seus cúmplices no Porto Santo, que estão à frente da Câmara e que se limitam a comer e calar, sem coragem de reivindicar”, condena José António Castro que não poupa críticas ao PS, pois quando estava no poder “empurrou a dívida com a barriga”.

O líder do Mais Porto Santo recorda que o processo teve desenvolvimentos em 2014, quando a construtora decidiu recorrer ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal para receber os valores correspondentes aos trabalhos desenvolvidos. “Nessa altura, o então presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Filipe Menezes de Oliveira, ao abrigo de um acordo, comprometeu-se em saldar a dívida, mas nunca efectuou qualquer pagamento, apesar de, por diversas vezes, ter sido interpelado pela construtora para o fazer”, frisa o Vereador do movimento de cidadãos, que promete continuar a denunciar as atrocidades que são cometidas contra os porto-santenses, que sistematicamente são prejudicados pelos partidos do Bloco Central.