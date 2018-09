Câmara do Funchal vai contratar 200 funcionários até 2020

A Câmara Municipal do Funchal vai contratar 200 funcionários até 2020, num processo que se inicia em breve com a admissão de 74 novos colaboradores, disse hoje o presidente da autarquia.

“Numa primeira fase, abrimos 74 vagas. Concorreram cerca de 3.600 pessoas e isto resulta, em termos logísticos, num grande esforço dos serviços para poder agilizar os procedimentos”, explicou Paulo Cafôfo, após a reunião do executivo camarário.

O autarca, eleito pela coligação Confiança (PS/BE/JPP/PDR/Nós, Cidadãos!), indicou que em outubro arranca uma segunda fase, com a abertura de 30 novas vagas e, depois, em novembro uma terceira fase com mais 19 vagas, em diversas áreas.

“Este processo só terminará em 2020 e permitirá a admissão de mais 200 trabalhadores na autarquia do Funchal”, disse, sublinhando que o mesmo representa um “esforço financeiro”, mas resulta de uma “visão a longo prazo” que visa prestar um “serviço público de qualidade” à população.

Paulo Cafôfo disse, por outro lado, que o executivo - composto por seis vereadores da coligação Confiança, quatro do PSD e um do CDS-PP - tem procurado “valorizar” os funcionários também ao nível da progressão nas carreiras e da integração dos precários no quadro de pessoal efetivo.