Câmara do Funchal terá 73 novos funcionários e apoia eventos musicais

A reunião de Câmara do Funchal, realizada esta manhã, aprovou a abertura de um concurso para a admissão de 73 funcionários para funções operacionais, desde assistentes administrativos, canalizadores, serralheiros, mecânicos e pedreiros. A informação foi divulgada pelo presidente Paulo Cafôfo, admitindo que os novos funcionários “fazem muita falta à autarquia” e entrarão ao serviço da câmara e da cidade do Funchal, assim que o concurso esteja terminado.

“Temos procurado colmatar as saídas dos nossos colaboradores em virtude da política seguida pelo governo da república do PSD /CDS de diminuir os lugares da função pública e felizmente agora temos abertura e a possibilidade de voltar a contratar”, referiu, salientando a importância “fundamental” dos funcionários no serviço público que a autarquia presta, uma vez que “a qualidade do serviço depende muito da quantidade de colaboradores, da sua formação e da qualidade do serviço prestado”.

A autarquia aprovou ainda um apoio financeiro no total de 25 mil euros para a realização de dois eventos musicais: O Summer Opening e o Aleste, “dois eventos que já marcam o calendário da cidade” e que têm colocando o Funchal na rota dos festivais. Isto porque, segundo Cafôfo, “uma cidade com qualidade de vida tem de ter divertimento”, neste caso, através de espectáculos musicais, em parceria com a autarquia.