Câmara do Funchal regulariza vínculos precários de 29 colaboradores

A Reunião de Câmara do Funchal deliberou hoje a regularização dos vínculos precários de 29 colaboradores da autarquia que prestavam serviços através de estágios ou de recibos verdes. Uma medida que, segundo Paulo Cafôfo, vem em benefício dos trabalhadores da Câmara mas também do serviço público que esta autarquia presta à população.

De acordo com o presidente da Câmara, esta medida surge na sequência de um programa criado pelo Governo da República para a regularização dos vínculos precários, permitindo que os trabalhadores integrem a autarquia através de um concurso.

“A entrada de mais 29 colaboradores neste município é importante naquilo que tem sido o nosso percurso de valorizar quem trabalha, e de melhorar o serviço público prestado a toda a população”, refere Paulo Cafôfo que junta esta medida à política de contratação que o autarca tem seguido e que vai permitir contratar ao longo do ano, um total de 205 pessoas. “Um valor significativo face a uma ausência de contratação ao longo dos últimos anos”, referiu o autarca satisfeito com o que considera ser “um processo de inversão e de estabilização de um quadro da câmara, com uma melhor resposta às necessidades da nossa população”.