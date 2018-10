Câmara do Funchal prossegue pavimentação da Estrada Monumental

A Câmara Municipal do Funchal tem em curso mais uma fase do projecto de pavimentação e requalificação da Estrada Monumental, desta feita, entre a Rotunda da Assicom e o Caminho do Arieiro. A intervenção, segundo a autarquia, abrange uma área de cerca de um quilómetro e traduz um investimento municipal de 111 mil euros. As previsões apontam para que esta fase esteja terminada no final deste mês de Outubro.

Miguel Silva Gouveia, que tutela o pelouro das Obras Públicas no Funchal, sublinha que esta é mais uma etapa naquele que tem sido um “trabalho de requalificação global da Autarquia, com vista à beneficiação dos vários arruamentos do Município, com contributos evidentes em termos de segurança e de sustentabilidade”.

Os trabalhos em curso entre a Rotunda da Assicom e o Caminho do Arieiro preveem a aplicação de uma camada betuminosa, bem como uma camada de desgaste em tapete de betão, incluindo a limpeza prévia, pré-regularização e nivelamento da mesma. Posteriormente a esta intervenção, serão beneficiados outros arruamentos através de trabalhos de conservação, mais especificamente a aplicação de camadas de desgaste em tapete de betão betuminoso.

O Vice-Presidente da Câmara do Funchal termina frisando que a Autarquia “continuará a consolidar, até ao final deste ano, a rede de estradas municipal, incidindo em vários outros troços estratégicos, conforme níveis de afluência e movimentação automóvel”.