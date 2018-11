Câmara do Funchal participa no 2º Seminário de Adaptação Local às Alterações Climáticas

A adapt.local – Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas, da qual o Funchal faz parte, e que engloba 32 municípios portugueses e outras 11 entidades, acaba de lançar o seu sítio de Internet, em www.adapt-local.pt.

O lançamento do sítio da Rede coincide com a realização do 4º Conselho Geral da adapt.local, agendado para o próximo dia 15 de Novembro, em Ílhavo, e do 2º Seminário de Adaptação Local às Alterações Climáticas que este ano terá lugar a 16 de Novembro, na Figueira da Foz, estando o Funchal representado, em ambos, pela vereadora Idalina Perestrelo.