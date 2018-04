Câmara do Funchal faz investimentos da ordem dos 2 milhões nas redes viária e de águas

A Câmara do Funchal tem em curso reparações de cerca de um milhão de euros nas redes viária e de águas, na sequência dos últimos temporais, e planeia lançar novas obras no mesmo montante, disse hoje o vice-presidente.

Miguel Silva Gouveia adiantou à agência Lusa que as mais recentes intempéries na região agravaram os problemas já existentes em algumas vias no centro e nos arredores do Funchal.

O município “tem orçamentado este ano 500 mil euros para a reparação e repavimentação de estradas, 400 mil para a substituição de rede de águas pluviais e residuais potáveis, e outros 380 mil para a obra em curso” no Caminho do Lombo, que desce desde a freguesia do Monte até à de Santa Luzia, mais perto do centro do Funchal.

“Realmente houve alguns danos na rede viária devido ao mau tempo”, afirmou, explicando que alguns dos pavimentos já estavam danificados devido à pressão de obras que estão a decorrer no Funchal, nomeadamente em ribeiras, na frente-mar e com a construção de unidades hoteleiras.

O autarca realçou que devido à passagem de maquinaria pesada algumas estradas já precisavam de intervenção e que “a chuva veio piorar a situação”.

Há também um problema provocado pela “saturação de rede de águas pluviais e residuais”, que provocou “danos nos pavimentos, tendo as redes subterrâneas às estradas transbordado e estão a ser reparadas”.

“Continuamos com as intervenções de maior envergadura nos cursos de águas pluviais, como o caso de um ribeiro na zona da Choupana, na rua do Bom Jesus [uma das principais artérias da cidade] e nas zonas altas de Santo António e São Roque”, apontou.

De acordo com o município, “não houve qualquer aumento no número de queixas” de munícipes devido aos danos provocados pelo mau tempo na rede viária municipal.

Além destas obras em curso, Miguel Silva Gouveia destacou que a Câmara do Funchal vai “lançar daqui para a frente cerca de um milhão de euros em outros projectos”, dos quais 500 mil euros são para a recuperação de pavimentos e 400 mil para a da rede de águas e saneamento.