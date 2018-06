Câmara do Funchal coloca 17 desfibrilhadores em locais estratégicos do concelho

A Câmara Municipal do Funchal atribuiu hoje um desfibrilhador automático à Escola Secundária Francisco Franco, uma das maiores da Madeira, no âmbito de um projecto que visa a colocação de 17 equipamentos em diversos espaços públicos do concelho.

“Vamos colocar estes equipamentos em locais estratégicos, considerando que a cidade é turística, que tem um grande fluxo de pessoas em determinadas zonas e considerando também o envelhecimento da população”, disse o presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, vincando que o programa é “inovador” e implica a formação e certificação de 250 pessoas.

O autarca explicou que os desfibrilhadores serão colocados no edifício da Câmara Municipal, no Mercado dos Lavradores, nos complexos balneares e ginásios municipais, bem como no Pico do Areeiro, no miradouro do Pico dos Barcelos, no Jardim Botânico, no Largo da Fonte (freguesia do Monte) e no Largo da Restauração, que são locais bastante procurados por turistas.

O primeiro desfibrilhador foi hoje entregue à Escola Secundária Francisco Franco, no decurso de uma cerimónia que decorreu na Câmara Municipal.

“Estamos numa primeira fase, com estes 17 equipamentos a serem disponibilizados, num investimento de 35 mil euros e com a formação e certificação de 250 pessoas”, disse Paulo Cafôfo, sublinhando que esta é uma forma de tornar o Funchal uma cidade mais segura.