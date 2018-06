Câmara do Funchal colabora com iniciativa ‘AconXego – Naninhas do Bem Madeira’

A Vereadora Madalena Nunes, com o pelouro do Desenvolvimento Social no Município do Funchal, recebeu, durante a manhã de hoje, 1 de Junho, vários utentes do Centro Comunitário do Funchal, para mais uma entrega de ‘naninhas’ aos representantes do projecto ‘AconXego – Naninhas do Bem Madeira’, Alexandre Sousa, Carla Oliveira e Maria Freire. As ofertas serão agora distribuídas por várias crianças do Serviço de Pediatria do Hospital Central do Funchal, um gesto simbólico de aconchego para fazer sorrir.

À margem do encontro, Madalena Nunes sublinhou que este desafio surgiu “quando a AconXego se dirigiu à Câmara Municipal do Funchal com a proposta de uma parceria, pois queriam ajudar as crianças, mas não conseguiam dar resposta às necessidades. A questão foi apresentada aos ginásios do Município, aos Centros Comunitários e também à Sociohabitafunchal e a adesão foi fantástica, sucedendo várias reuniões com os diferentes coordenadores das diferentes áreas, que mostraram uma grande receptividade”, referiu a vereadora, considerando que a resposta “tem sido tremenda” e acabam também por fazer “esta ligação entre as diferentes gerações”.

A oferta da autarquia é feita no Dia Internacional da Criança como forma de “celebrar com todas as nossas crianças, essas que são o nosso futuro”.

Estas ajudas têm permitido à AconXego ir para o Continente ajudar ainda mais crianças, “contando uma média de 50 naninhas por mês”, acrescentou a autarca.

A iniciativa ‘AconXego – Naninhas do Bem Madeira’ pretende mobilizar diversas instituições para a confecção e entrega de ‘naninhas’ pelas crianças hospitalizadas nas unidades de oncologia, em casas de acolhimento e restantes instituições, num gesto simbólico de aconchego para fazer sorrir.

O projeto ‘Naninhas do Bem’ nasceu na ‘Hospital do Câncer no Paraná’, no ano de 2014, a cargo da artesã Estela Junqueira, baseando-se nos conceitos de solidariedade e de uma relação de troca. A iniciativa teve sucesso na Ilha da Madeira, contando já com colaborações com a SocioHabitaFunchal, os ginásios da Câmara Municipal do Funchal, O Centro Comunitário do Funchal, a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal, Garouta do Calhau e com o Centro de Acolhimento Provisório Aconchego.